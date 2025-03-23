Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в розмові з 24 Каналом припустив, що сьогодні можливості в російської делегації виникають не просто так. Це є цілеспрямована спеціальна операція Росії, аби отримати найкращі для себе умови.

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Перелік питань ширший, ніж просто мирне врегулювання війни

Росіяни ймовірно залучили не тільки аналітиків, політиків, дипломатів, а й психологів, які розуміють, на що Трамп реагуватиме, а на що – ні. Окрім Трампа вони зчитують інших членів контактної групи з боку США. Політолог зазначив, що Росія могла провести психологічний аналіз зокрема Віткоффа, Венса, Келлога.

Буряченко вважає, що не просто так генерала Келлога, який пам'ятає ще протистояння Холодної війни, перемогу і силу США, не захотіли бачити спецпредставником по російсько-українській війні, як з самого початку його представляв Трамп. Його прибрали з треку комунікації з Москвою і залишили тільки для зв'язку з Києвом.

"На Віткоффа і взаємодію з Москвою Трамп робить набагато більше ставок, аніж на комунікації з Києвом. Тому що перелік питань на перемовинах ширший, ніж тільки бажання врегулювати російсько-українську війну, там в списку бізнес, ресурси, енергетика, робота "Північного потоку", Арктика, ядерна безпека", – озвучив Буряченко.

В російської сторони є багато карт, як полюбляє висловлюватися Трамп, однак, як наголосив політолог, і в України вони є.

Як Кремль прагне схилити США на свій бік

Буряченко вважає, що російська делегація працює так, аби максимально втягнути в переговорний процес США, пропонуючи їм бонуси та можливості здебільшого бізнесового характеру, які певною мірою затягують їх в процес та психологічно ставлять на бік Росії.

Не думаю, що всі ці питання офіційно зазначені в переговорному процесі, саме тому там присутній Віткофф, який може виходити за межі звичайної дипломатії, реалізовувати те, що цікаво Трампу,

– зазначив Буряченко.

Ключове питання, яке можуть обговорити в Ер-Ріяді

В Ер-Ріяді 24 березня американська сторона, зі слів політолога, матиме 2 аркуші побажань від обох сторін і потроху намагатиметься синхронізувати пункт за пунктом. Ця зустріч, на думку Буряченка, матиме здебільшого технічний характер.

Він звернув увагу на класичних КДБшників, яких делегувала Росія. Вони, як зауважив політолог, явно налаштовані проти України, тому розраховувати, що в цьому складі робочої групи можуть бути якісь поступки з боку Росії – не варто.

Як сформулювала американська сторона, між учасниками переговорів є прірва, конструктиву, якщо всі сидітимуть за одним столом – з великою ймовірністю не буде,

– озвучив Буряченко.

Політолог припустив, що під час зустрічі будуть розглядатися питання безпеково-технічного характеру. Ймовірніше, сторони обговорюватимуть можливість забезпечити моніторинг дотримання припинення вогню після того, як Україна та Росія дійдуть домовленості про перемир'я.

Зараз сторони намагатимуться дрібними кроками прийти до того, що дуже прагне Трамп. Йому просто потрібно досягти базового політичного результату до настання 100 днів після своєї інавгурації, коли він буде звітувати перед американцями,

– пояснив політолог.

Далі американський президент, як спрогнозував Буряченко, може або залишитись в переговорному процесі, якщо в нього буде достатньо мотивації, або він може втратити її та відійти в сторону. Тому Україні, з його слів, треба налагодити комунікацію з американцями та шукати карти, аби Трамп розумів, що вони є не лише в Росії та якщо вони будуть розігруватися без нього, це може йому серйозно нашкодити.