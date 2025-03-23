Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що українцям потрібно визначати пріоритети. Або Україна погоджується на перемир'я за будь-яку ціну, або вона не готова поступитися незалежністю, територіальною цілісністю, суверенітетом та змінювати Конституцію.

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Якщо українці не можуть піти на такі поступки, то мають продовжувати захищатися.

Чи піде Україна на поступки

"Три роки тому це питання навіть не стояло. Але якщо сьогодні постане вибір між капітуляцією та подальшою боротьбою, українці, без сумніву, оберуть незалежність і суверенітет. Чи готові ми після стількох втрат іти на капітуляцію? Це ключове питання", – сказав Павло Лакійчук.

Він додав, що Україні варто розраховувати на реалістичний сценарій та покладатися на власні сили. Якщо в Саудівській Аравії буде досягнуто якогось прогресу, це добре, але якщо ситуація не зміниться, Україна має бути готовою до цього. Втім, ще до переговорів у Саудівській Аравії українці боронили свою землю – і будуть боронити далі.

Нагадаємо, що спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що зустріч американського президента та російського диктатора може відбутися упродовж кількох місяців. А прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков зауважив, що Трамп і Путін зустрінуться особисто в Саудівській Аравії.