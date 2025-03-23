На переговорах Ер-Ріяді російську делегацію очолить сенатор із закордонних справ Грігорій Карасін та радник директора ФСБ Сєргєй Бєсєда. На думку доктора філософії та політичного експерта Андрія Городницького, яку він висловив 24 Каналу, Росія намагається показати своє зневажливе ставлення до цих зустрічей.

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Росіянам не дуже цікаві перемовини

Городницький зауважив, що росіяни посилаючи до Саудівської Аравії такого рівня перемовників, показують свою зневагу до Сполучених Штатів Америки.

Це взагалі дика ситуація. Обидва – "збиті льотчики". Коли я прочитав про них, був просто шокований,

– наголосив політичний експерт.

Карасін та Бєсєда, на думку доктора філософії, – двоє божевільних, які несуть дурниці і фактично не мають жодних реальних повноважень, тому що вони – ніхто.

Зокрема Сєргєй Бєсєда є офіційним керівником 5-го відділу ФСБ. Саме він перед початком повномасштабної війни Росії проти України надавав вищому російському керівництву всю аналітику про ситуацію в нашій країні.

Однак відомо, що наступ росіяни провалився, зокрема через хибну інформацію про Україну, що подавалась в Кремль. Виявилось, що росіян в Україні не зустрічали "з квітами", як вони очікували, довірившись інформації, яку готував Бєсєда.

Зверніть увагу! За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, перемовини 24 березня за посередництва США будуть спрямовані на обговоренні питань припинення вогню в Чорному морі, а також постачання зерна, що було частиною попередньої угоди, укладеної влітку 2022 року. Відомо, що українська та російська делегації будуть перебувати в окремих кімнатах. Повідомлення про хід переговорів їм будуть надавати посередники.

За надання неперевірених розвідувальних даних його буцімто заарештували та кинули за ґрати. Згодом все утихло і Бєсєду повернули на посаду.

Це все свідчить про те, що росіянам не дуже цікаві перемовини. Їм важливі насамперед угоди з американцями і вони намагаються максимально нівелювати становище України в геополітичному світі,

– підкреслив він.

Кремль, на думку політичного експерта, ніби демонструє Україні, мовляв, хто ви такі, щоб ми до вас на переговори посилали серйозних людей. Росіяни вважають, що Київ взагалі не має бути присутнім на цих перемовинах, а повинна сидіти десь в стороні.

Підіграють амбіціям

Такими діями росіяни підіграють амбіціям, зокрема Стіва Віткоффа, спецпредставника президента США на Близькому Сході.

Впевнений, що кулуарно він проводить розмову з росіянами в сенсі того, мовляв, хто така Україна, її інтереси нікому не цікаві,

– припустив Андрій Городницький.

Загалом заяви Віткоффа щодо питання українських територій, якихось ефемерних історичних фактів, яких не існувало, його позиції, що Україна має вгамувати свої амбіції, – все це, за словами Городницького, щонайменше порушення норм міжнародного законодавства.

Він додав, що після інтерв'ю Віткоффа Україна могла б накласти на нього санкції, проте нашу країну ставлять в такі умови, коли маємо терпіти такі висловлювання.