Чи будуть зустрічі з Росією віч-на-віч: WP привідкрило деталі переговорів у Саудівській Аравії

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.
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Україна та Росія не зустрічатимуться віч-на-віч
За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, переговори за посередництва США будуть зосереджені на припиненні вогню в Чорному морі. Окрім цього, вони стосуватимуться поставок зерна через, що було частиною попередньої угоди, яку уклали влітку 2022 року.
Учасники переговорів будуть в окремих кімнатах, покладаючись на посередників, які будуть переносити повідомлення туди-сюди. Тобто представники Росії та України не зустрічатимуться віч-на-віч.
Це будуть непрямі переговори… щось на кшталт човникової дипломатії в готелі,
– сказав спецпредставник Кіт Келлог.
Російську делегацію в Ер-Ріяді очолить сенатор із закордонних справ Григорій Карасін і високопоставлений радник директора ФСБ Сергій Бесєда.
Україну представлятимуть міністр оборони Рустем Умеров і Павло Паліса, заступник голови Офісу президента. Також Зеленський зазначав, що до складу делегації увійдуть експерти з енергетики та "люди, які глибоко розуміються на портовій інфраструктурі".
До речі, у МЗС заявили, що до переговорів в Саудівській Аравії Київ ставиться як до двосторонніх українсько-американських переговорів. Їх розглядають як технічних раунд, а не політичний. Там будуть обговорюватися деталі й імплементації рішень, які на політичному рівні вже ухвалені.