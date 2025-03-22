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Геополітика Близький Схід Чи будуть зустрічі з Росією віч-на-віч: WP привідкрило деталі переговорів у Саудівській Аравії
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Чи будуть зустрічі з Росією віч-на-віч: WP привідкрило деталі переговорів у Саудівській Аравії

Дмитро Усик
Основні тези
  • У Саудівській Аравії відбудуться непрямі переговори Росії та України за посередництва США, зосереджені на припиненні вогню.
  • Переговори також стосуватимуться поставок зерна, а учасники перебуватимуть в окремих кімнатах, використовуючи посередників для обміну повідомленнями.
  • Ці переговори нагадуватимуть "човникову дипломатію", де представники не зустрічатимуться віч-на-віч.
Переговори у Саудівській Аравії - Геополітика
Переговори у Саудівській Аравії / фото з відкритих джерел

Невдовзі у Саудівській Аравії відбудуться непрямі переговори Росії та України. Вони пройдуть за посередництва США та будуть зосереджені на припиненні вогню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Україна та Росія не зустрічатимуться віч-на-віч

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, переговори за посередництва США будуть зосереджені на припиненні вогню в Чорному морі. Окрім цього, вони стосуватимуться поставок зерна через, що було частиною попередньої угоди, яку уклали влітку 2022 року.

Учасники переговорів будуть в окремих кімнатах, покладаючись на посередників, які будуть переносити повідомлення туди-сюди. Тобто представники Росії та України не зустрічатимуться віч-на-віч.

Це будуть непрямі переговори… щось на кшталт човникової дипломатії в готелі,
– сказав спецпредставник Кіт Келлог.

Російську делегацію в Ер-Ріяді очолить сенатор із закордонних справ Григорій Карасін і високопоставлений радник директора ФСБ Сергій Бесєда.

Україну представлятимуть міністр оборони Рустем Умеров і Павло Паліса, заступник голови Офісу президента. Також Зеленський зазначав, що до складу делегації увійдуть експерти з енергетики та "люди, які глибоко розуміються на портовій інфраструктурі".

До речі, у МЗС заявили, що до переговорів в Саудівській Аравії Київ ставиться як до двосторонніх українсько-американських переговорів. Їх розглядають як технічних раунд, а не політичний. Там будуть обговорюватися деталі й імплементації рішень, які на політичному рівні вже ухвалені.