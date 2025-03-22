Чи будуть зустрічі з Росією віч-на-віч: WP привідкрило деталі переговорів у Саудівській Аравії

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Україна та Росія не зустрічатимуться віч-на-віч

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, переговори за посередництва США будуть зосереджені на припиненні вогню в Чорному морі. Окрім цього, вони стосуватимуться поставок зерна через, що було частиною попередньої угоди, яку уклали влітку 2022 року.

Учасники переговорів будуть в окремих кімнатах, покладаючись на посередників, які будуть переносити повідомлення туди-сюди. Тобто представники Росії та України не зустрічатимуться віч-на-віч.

Це будуть непрямі переговори… щось на кшталт човникової дипломатії в готелі,

– сказав спецпредставник Кіт Келлог.