Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речника МЗС Георгія Тихого.

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МЗС про зустріч у Саудівській Аравії

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що ця зустріч буде не політичною, а технічною. На ній мають визначатися параметри пропозицій про різні режими припинення вогню, які сьогодні є на столі переговорів, зауважив Георгій Тихий.

Речник МЗС нагадав, що Україна запропонувала й погодилася на конкретну американську пропозицію про 30-денне повне припинення вогню. Київ схвалив її ще під час зустрічі в Джидді 11 березня.

Якби Путін і Росія погодилися на цю пропозицію, уже могло б діяти це припинення вогню. Натомість ми бачимо з Кремля різноманітні нові умови, якісь розмови, пропозиції, маніпуляції, обмежене погодження нібито на "готовність" утримуватися від ударів по енергетичній і критичній інфраструктурі, яке ще перебуває в процесі з'ясування сторонами,

– наголосив Георгій Тихий.

Підкреслив, Україна чітко показала свій намір рухатися до миру. І це перемир'я вже могло б діяти, якби Росія відповіла на нього взаємністю.

Також речник МЗС розповів, що до переговорів, які відбудуться в Саудівській Аравії, Київ ставиться як до двосторонніх українсько-американських переговорів.

Розглядаємо їх як технічний раунд, не політичний. Там будуть обговорюватися деталі й імплементації рішень, які на політичному рівні вже ухвалені. Мають зустрітися фахові люди з українського й американського боку, які зможуть з'ясувати всі деталі, як це має виглядати. Тому що недостатньо просто погодити політично, треба розуміти, як це буде працювати, хто це буде контролювати, яким чином буде відбуватися моніторинг,

– розповів Тихий.

Наголосив, що саме для цього й потрібна зустріч у Саудівській Аравії. Речник зазначив, наразі МЗС невідомо, як там будуть відбуватися контакти американців з росіянами. Втім, це вже їхній вибір.

Київ готуємося до переговорів у Саудівській Аравії саме як до двосторонньої українсько-американської історії. Якщо США будуть паралельно погоджувати ще з Росією, – це вже їхня справа, зазначив Тихий.

Речник МЗС додав, що є така логіка подій. Відбулася зустріч у Джидді. Американська сторона запевнила, що донесе її результати російській й зрозуміє, на що готовий іти агресор. Так і відбулося. Додав, Київ у принципі й очікував цих контактів після зустріч. Так розглядають і зараз.

Також Георгій Тихий наголосив, що йдеться про технічний рівень, технічні дискусії. Також, ймовірно, буде військовий компонент. Водночас наголосив, участь Андрія Сибіги в цій зустрічі наразі не планується. Пояснив, залучення міністра необхідне, коли політичні переговори.