Президент Володимир Зеленський заявив, що під час наступної зустрічі у Саудівській Аравії передасть США перелік об’єктів цивільної інфраструктури, які мають бути захищені від атак Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на пресконференцію президента.

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Без атак на критичну та енергетичну інфраструктури

За його словами, такий список необхідний, щоб уникнути різного розуміння між сторонами щодо можливих домовленостей.

Зеленський пояснив, що це питання він порушив під час розмови з Дональдом Трампом.

З того, про що ми говорили з президентом Трампом, зміст наступний: припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн. Тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також іншу цивільну інфраструктуру,

– зазначив лідер держави.

Зеленський також повідомив, що 24 березня у Саудівської Аравії американські посадовці зустрінуться окремо і з українською, і російською делегацією.