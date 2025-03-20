Володимир Зеленський розповів, що Україна планує нову зустріч з американською командою. Про це пише 24 Канал із посиланням на брифінг президента.

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Що відомо про нову зустріч

Зустріч відбутись 24 березня 2025 року в Саудівській Аравії.

Український президент розповів, що одна з наступних зустрічей між українською та американською делегаціями відбудеться вже зовсім скоро.

Будуть присутні наші технічні команди. Я так розумію, структура така, що спочатку відбудеться зустріч України з США, а потім, як зазначали партнери, у межах чинної дипломатії – Америка з Росією,

– пояснив він.

Крім цього, Зеленський також зауважив, що можливий такий варіант, що це будуть паралельні зустрічі в одній країні на одну тематику.

Раніше стало відомо, що переговори між Росією та США в Саудівській Аравії можуть відбутися на початку наступного тижня, приблизно 24 березня в Ер-Ріяді. Російську делегацію очолять сенатор Григорій Карасін і радник директора ФСБ Сергій Беседа.