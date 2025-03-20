Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію Володимира Зеленського та Йонаса Гара Стере за підсумками переговорів.

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Зеленський пригадав розмову з Трампом про Крим

Володимир Зеленський зазначив, що Трамп у розмові з ним не порушував питання того, кому належить Крим.

Ми колись говорили з ним про Крим, ще у вересні у Нью-Йорку. Його цікавило, як це виглядає, чому українці так люблять Крим і тощо. Ми просто про це говорили,

– зазначив президент.

Тоді Зеленський сказав Трампу, що у Криму унікальна природа, він невіддільна частина України, це наш український півострів. Президент зазначав, що без українців Крим вмирає, бо вся логістика пов'язана з материковою частиною України. За словами президента, Крим – це туризм. А для туризму обов'язкова наявність туристів.

"У Криму 11 років немає туризму. В Крим влітку приїжджали 3 мільйони туристів. 2,8 мільйона – українці. Це відповідь... Українці там відпочивали, бо це їх півострів. І з цим ніхто нічого не зробить. Там зараз у людей немає заробітних плат, там нічого немає. Просто вмирає вся ця природа", – зазначив президент.

Зазначимо, що ЗМІ стверджували, що Трамп поки що не ухвалив офіційного рішення щодо визнання Криму російським, а можливий крок є лише одним із варіантів, які розглядає його адміністрація в пошуках шляхів завершення війни,