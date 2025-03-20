Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Владимира Зеленского и Йонаса Гара Стере по итогам переговоров.

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Зеленский вспомнил разговор с Трампом о Крыме

Владимир Зеленский отметил, что Трамп в разговоре с ним не поднимал вопрос того, кому принадлежит Крым.

Мы когда-то говорили с ним о Крыме, еще в сентябре в Нью-Йорке. Его интересовало, как это выглядит, почему украинцы так любят Крым и тому подобное. Мы просто об этом говорили,

– отметил президент.

Тогда Зеленский сказал Трампу, что в Крыму уникальная природа, он неотъемлемая часть Украины, это наш украинский полуостров. Президент отмечал, что без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика связана с материковой частью Украины. По словам президента, Крым – это туризм. А для туризма обязательно наличие туристов.

"В Крыму 11 лет нет туризма. В Крым летом приезжали 3 миллиона туристов. 2,8 миллиона – украинцы. Это ответ... Украинцы там отдыхали, потому что это их полуостров. И с этим никто ничего не сделает. Там сейчас у людей нет заработных плат, там ничего нет. Просто умирает вся эта природа", – отметил президент.

Отметим, что СМИ утверждали, что Трамп пока не принял официального решение о признании Крыма российским, а возможный шаг является лишь одним из вариантов, которые рассматривает его администрация в поисках путей завершения войны,