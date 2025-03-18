Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность того, чтобы признать оккупированный Крым российским в рамках потенциального соглашения о прекращении войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Semafor и на двух высокопоставленных чиновников с этим вопросом.

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Официального решения еще нет

Источники рассказали, что администрация Трампа рассматривает различные варианты завершения войны. В частности, один из них – признание Крыма российским. В США не исключают возможности обращения в ООН с призывом принять соответствующее решение.

Трамп пока не принял официального решения, а возможный шаг по Крыму является лишь одним из вариантов, которые рассматривает его администрация в поисках путей завершения войны,

– отметили источники.

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз подчеркнул, что администрация "не давала никаких обязательств и не будет обсуждать этот вопрос через СМИ".

Он отметил, что еще две недели назад до переговоров о прекращении огня было еще очень далеко, а сейчас якобы удалось приблизились к соглашению благодаря лидерству президента Трампа.

Реакция ЦПД

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко рассказал, что сейчас для западных медиа невероятное время, ведь можно фантазировать о переговорах, анализировать и выдавать это за инсайды со ссылкой на несколько анонимных источников.

Плодить концепции, которые в основном не становятся реалиями переговорного процесса, но всегда можно сказать, что "лежало на столе, просто не договорились",

– пояснил он.

По его словам, именно так и рождаются различные инсайды с названиями "территорий" и другие "планы", которые часто максимум могут быть обычными идеями, одними из сотен, а иногда – выдумками.

В то же время президент России Владимир Путин пытается повлиять на Трампа, чтобы получить уступки от США во время переговоров о прекращении войны в Украине.