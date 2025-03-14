Переговоры Украины и США в Джидде 11 марта поставили Россию в очень неудобное положение. Киев и Вашингтон сейчас зарыли топор войны, выкопанный 2 недели назад в Овальном кабинете, и снова начали действовать совместно. Следствием этого стало громкое объявление о готовности Украины к заключению всеобщего перемирия на 30 суток без предварительных условий.

Россия ответила на мирные инициативы Украины и США путинским "кхе-кхе". В Америке на это посмотрели с официальным "сдержанным оптимизмом", а в Украине прямо назвали "очередными российскими манипуляциями".

24 Канал фиксирует новый раунд "геополитической горячей картошки", в котором "мяч" снова оказался на стороне США.

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Почему у Путина так долго молчали и медлили

Фактически Россию поставили перед фактом – она оказалась в ситуации, когда не сама ведет сепаратные переговоры о судьбе мира за спинами других, а все решают без нее "взрослые".

Неудивительно, что после новостей из Джидды в России воцарилась "тревожная тишина", которую изредка прерывал стон Z-блогеров о предательстве. При этом "первые лица" взяли как минимум "мхатовскую паузу", чем лишь подтвердили, что события в Саудовской Аравии стали большой неожиданностью.

Впрочем, долго "морозиться" было невозможно, потому что в Москву уже летел эмиссар Трампа Стив Уиткофф. А сам Трамп внезапно вспомнил о собственной непредсказуемости и "забыл" продлить байденовские исключения (спецлицензии) для оплаты европейцами (пока не венграми и турками, срок действия их спецлицензий истекает 20 марта) за российские энергоносители в банках и биржах.

Тем самым посадил на шпагат экспорт российских углеводородов на более чем 2 десятка миллиардов долларов.

А тут еще одно совпадение – американцы починили, точнее модернизировали "умные бомбы" GLSDB, которые сначала оказались бессильными против российского РЭБа, но теперь готовы исправлять свою репутацию.

К теме США готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB, – Reuters

Как на требования Путина отреагирует Трамп

В итоге 13 марта Путин вышел на публику и произнес длинную и вполне ожидаемую речь, смысл которой можно упростить до "да, мы согласны, но есть нюансы".

Мы согласны на предложения о прекращении боевых действий. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долговременному миру и устранило бы первопричины этого кризиса,

– заявил Путин 13 марта.

"Нюансами" оказались успехи россиян на Курщине и "других участках фронта", а "первопричинами конфликта" – не он сам и имперская захватническая суть России, а существование независимой Украины как таковой.

Поэтому союзники должны на время "перемирия" приостановить военную помощь Украине, а сама Украина – прекратить мобилизацию и обучение военных.

Фактически Путин за 7 минут времени пересказал все старые претензии, только без Рюрика и печенегов. Последних он явно оставил на десерт для встречи с Уиткоффом.

О чем заявил Путин: смотрите видео

Американец вечером все-таки долетел до Москвы и имел с Путиным не слишком длительную встречу, после которой без комментариев и официального совместного коммюнике вернулся в США.

Последнее обязательно появляется, когда переговоры прошли успешно и стороны нашли общие точки (так было, например, в Джидде). Сейчас же имеем только тишину и это указывает, что личный друг Трампа был не слишком доволен беседой и, похоже, услышал от Путина даже не "да, но...", а полноценное "нет".

Это подтверждают и российские пропагандисты, которым, похоже, дали команду снова "мочить американцев". Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц осторожно прокомментировал все это как "осторожный оптимизм" и подтвердил, что Путин все-таки "передал мяч" США и теперь именно президент Трамп должен "принять решение о следующих шагах", чего американский лидер очень не любит.

Я разговаривал со своим коллегой, который находится там. Он возвращается назад, чтобы мы могли оценить это и обсудить с президентом Трампом, который примет решение о следующих шагах,

– советник президента США Майк Уолтц сдержанно комментирует результат вояжа Уиткоффа.



Майк Уолтц (справа) и Стив Уиткофф / Фото AFP

Маловероятно, что российский диктатор Путин готов прекратить войну против Украины и отступил от своей максималистской цели доминирования над страной. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на засекреченные доклады американской разведки. По данным WP, эти доклады подчеркивают трудную задачу, которая стоит перед Трампом и его командой национальной безопасности, и ставят вопрос о том, правильно ли Белый дом понимает готовность Путина искать мира.



Хотя и непонятно, был ли Трамп лично проинформирован о докладе разведки от 6 марта, собеседник издания сообщил, что это тип анализа, который традиционно предоставляется президенту. По словам другого собеседника, некоторые оценки США относительно неуступчивости Путина, похоже, раздражают Трампа.

Трампу придется вернуться к концепции "мир через силу"

На самом деле нужно признать, "мяч" и раньше был на стороне США. Как бы Вашингтон не пытался избежать роли "старшего в комнате" – именно от Америки все ждут конкретных действий.

Трамп попытался "пропетлять" и переложить ответственность на Украину, но сейчас пробежал по кругу и снова оказался в ситуации, когда должен признать, что единственная причина войны – агрессия России и нежелание лично Путина прекращать "движуху", которая стала смыслом его жизни и вдохнула в старого КГБшника силы и желание.

Собственно, об этом просто и понятно сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации и миру вечером 13 марта.

По словам президента было американское предложение по безусловной тишине в небе, на море и на фронте. В Украине восприняли это предложение. От американской стороны Украина услышала, что есть готовность организовать контроль и верификацию. И это реально обеспечить – с американскими и европейскими возможностями.

И чтобы за время тишины подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальный, надежный мир и положить на стол план завершения войны. Президент подчеркнул, что Украина готова работать максимально быстро и конструктивно.

Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивный, – это Россия. Им надо война. Путин украл годы мира и продолжает эту войну – день за днем. Сейчас надо на него давить. Надо вводить санкции, которые помогут. Будем работать и в дальнейшем с нашими американскими партнерами, с нашими европейскими партнерами, со всеми в мире, кто хочет мира, чтобы принудить Россию к завершению войны,

– подчеркнул Зеленский.

На самом деле и без объяснений Зеленского Трамп это хорошо понимает, что и подтвердил своими комментариями свежих заявлений Путина. Он назвал слова Путина "правильными, но не полными", вспомнил о большой электростанции (очевидно захваченной россиянами Запорожской АЭС), а также заявил, что ждет, что тот сделает "правильный выбор".

Мы обсуждали вопрос украинской земли, какие земли будут сохранены или потеряны, и все другие элементы финальной сделки. Есть еще большая электростанция, кто ее получит. Кто получит то или иное. Это нелегкий процесс... Надеюсь, что Россия поступит правильно. Если Россия откажется от соглашения, это будет разочарованием для всего мира,

– Дональд Трамп 13 марта особенно тщательно подбирал слова.

Это означает, что Путин пока "правильный выбор" не сделал. Сейчас как Путин, так и Трамп выторговали себе время до личного разговора (о нем утром 14 марта говорил представитель российского президента Песков).



Трамп и Путин скоро должны поговорить по телефону

В то же время The Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп сейчас оказался в созданном им же собственноручно тупике. Ведь Путин, похоже, хочет продолжить войну, что ставит Трампа перед необходимостью выполнить обещание усилить давление на Россию, если Москва откажется. С другой стороны, говорится в статье, Белый дом вряд ли в восторге от идеи наказания Кремля, ведь это может создать еще одно препятствие для более широких целей администрации Трампа улучшить отношения с Россией.



Между тем республиканцы в Сенате, в том числе и некоторые из самых преданных союзников Трампа, призывают его принять меры в отношении России, если Москва откажется от переговоров. "Путин заслуживает значительно большего давления, чем Украина", – убежден сенатор Майк Раундс, добавив, что Конгресс "несомненно" поддержит более широкомасштабные санкции против Москвы.

Впрочем, очень сомнительно, что Путин уменьшит свои аппетиты. А это означает, что мы имеем все основания запастись попкорном и ждать, когда же Трамп наконец обрушит на Россию и ее диктатора весь поток своего безжалостного красноречия. Поскольку раньше мы слышали почему-то угрозы в адрес союзников США, то, может, уже время угрожать и врагам?

Потому что интеллигентных намеков о том, что у США есть аргументы, но они не хотели бы их применить, те явно не понимают.

Так что время переходить к "плану Б" и действовать по прекрасно прописанному "плану Келлога", который, напомним, предусматривал давление на Украину (эту стадию мы уже прошли и возвращаться к ней больше не желаем), а затем на Россию, после отказа которой от мирных переговоров США должны запустить для Украины полноценный ленд-лиз и показать "мир через силу".