Президент России Владимир Путин частично отстоял свои интересы в вопросе предложения 30-дневного прекращения огня в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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О чем говорить с Путиным

Это даст Москве получить превентивные уступки от президента США во время будущих переговоров о прекращении войны.

Трамп анонсировал переговоры с Путиным 18 марта. Он отмечал, что "хочет увидеть", смогут ли они положить конец войне. По словам президента США, они обсудят территории, электростанции и распределение определенных активов.

В Институте напомнили, что США и Украина согласились на предложение о 30-дневном прекращении огня, которое зависит от того, примет ли его Россия.

Однако 13 марта Путин отверг предложение. Он считает, что прекращение боевых действий должно быть долгосрочным. Также он считает, что оно должно устранять первопричины войны.

В предложении Украины и США о временном прекращении огня говорилось, что стороны обсуждают вопрос возвращения военнопленных, задержанных гражданских лиц и принудительно депортированных украинских детей.

Однако в этом предложении не упоминалось о переговорах с Россией по территории, энергетической инфраструктуры или активов.

Владимир Путин предлагал позвонить Трампу и обсудить "вопросы", связанные с предложением о перемирии и возможностью Украины мобилизовать силы и получать военную помощь от партнеров и союзников. Эти вопросы не были включены в предложение о прекращении огня на 30 дней.

Таким образом Путин пытается заставить Трампа пойти России на уступки и помочь достичь ее военных целей. Если Украина и США согласятся на условия Путина, то потеряют рычаги влияния.

Цели России неизменны

Аналитики уверены, что в Кремле до сих пор хотят уничтожить суверенитет Украины.

Аналитики сделали такой вывод потому, что Россия требует зафиксировать нейтральный статус Украины и отказ НАТО принимать страну в Альянс в будущем.

А также Кремль не хочет принимать перспективу введения в Украину миротворцев.

В Москве заявляют, что любые переговоры относительно будущих международных миротворческих миссий в Украине, должны проводиться только после заключения окончательного мирного соглашения для завершения войны.