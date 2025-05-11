Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его пресс-конференцию.

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Путин назвал так называемую "СВО" войной

Кремлевский диктатор Путин назвал войной так называемую "специальную военную операцию" ("СВО"). Это прозвучало в его выступлении перед журналистами.

Во время речи он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без предварительных условий".

Комментируя то, что происходит сейчас, Путин назвал это словом "война", чего избегал ранее.

Повторю, Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами,

– цинично заявлял российский диктатор.

Заметим, что всю свою речь Путин читал с листов. Поэтому, вряд ли это определение было оговоркой.

Отметим, что до этого момента российский диктатор использовал слова "конфликт" и "украинский кризис".