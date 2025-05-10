Украинское сопротивление помешало российским войскам достичь ни одной из их декларируемых целей в войне в течение последнего года. Поэтому у Путина не было значительных боевых успехов, которые можно было бы отпраздновать в "день победы", передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

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Почему Путин мало говорил об Украине

Глава Кремля не обсуждал ситуацию на фронте в Украине во время празднования Дня Победы в Москве 8 – 9 мая, но заявил, что вся Россия поддерживает оккупантов, которые воюют в Украине.

Российские войска не захватили ни одного значительного города в Украине с момента взятия Авдеевки в феврале 2024 года, и единственным средним населенным пунктом, захваченным с декабря 2024 года, является Великая Новоселка (довоенная численность населения которого составляла 5000 человек).

Ранее украинские источники сообщали, что российские войска пытались до 9 мая захватить Покровск, Часов Яр, Торецк, остатки Луганской области и продвинуться в Днепропетровскую область. Ни одну из этих целей российские войска не достигли. Оккупанты фактически пытаются захватить Покровск, Часов Яр и Торецк уже около года.

Украинские удары на большие расстояния и улучшенная интеграция тактических дронов с оборонительными операциями и контратаками – все это стало возможным благодаря западной военной поддержке – замедлили или в отдельных местах остановили наступательные действия России.

Успешная интеграция украинских инноваторов и операторов дронов с наземными войсками, кажется, остановила российское наступление на Покровск и Торецк в 2024 году и в начале 2025 года.

Украинские дальнобойные удары по российским складам боеприпасов, объектам оборонной промышленности и нефтегазовой инфраструктуре временами нарушали способность России обеспечивать передовые подразделения и усиливали рост стоимости войны против Украины.

Следует упомянуть и за блестящий прорыв границы с Курской областью в августе 2024 года, заставившее российское командование перебрасывать войска по другим направлениям для обороны региона.

Единственной недавней военной операцией, которую Путин отметил на "день победы", было отражение украинского рейда в Курскую область. Путин поблагодарил и отметил северокорейских военных во время парада 9 мая.

Однако россияне умолчали тот факт, что Путин изначально поставил задачу восстановить контроль над регионом до середины октября 2024 года и неоднократно откладывал этот срок, отдавая предпочтение наступательным операциям в Донецкой области. Так, Курская область была "освобождена" только 26 апреля. Само "освобождение" тоже остается под вопросом, ведь украинские силы продолжают действовать в Курской области. Так, они недавно продвинулись в районе населенного пункта Теткино.