Український опір завадив російським військам досягти жодної з їхніх декларованих цілей у війні протягом останнього року. Тому у Путіна не було значних бойових успіхів, які можна було б відсвяткувати у "день побєди", передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

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Чому Путін мало говорив про Україну

Очільник Кремля не обговорював ситуацію на фронті в Україні під час святкувань Дня Перемоги в Москві 8 – 9 травня, але заявив, що вся Росія підтримує окупантів, які воюють в Україні.

Російські війська не захопили жодного значного міста в Україні з моменту взяття Авдіївки в лютому 2024 року, і єдиним середнім населеним пунктом, захопленим з грудня 2024 року, є Велика Новосілка (довоєнна кількість населення якого становила 5000 осіб).

Раніше українські джерела повідомляли, що російські війська намагалися до 9 травня захопити Покровськ, Часів Яр, Торецьк, залишки Луганської області та просунутися в Дніпропетровську область. Жодну з цих цілей російські війська не досягли. Окупанти фактично намагаються захопити Покровськ, Часів Яр і Торецьк уже близько року.

Українські удари на великі відстані та покращена інтеграція тактичних дронів з оборонними операціями й контратаками – все це стало можливим завдяки західній військовій підтримці – уповільнили або в окремих місцях зупинили наступальні дії Росії.

Успішна інтеграція українських інноваторів і операторів дронів з наземними військами, здається, зупинила російський наступ на Покровськ і Торецьк у 2024 році та на початку 2025 року.

Українські далекобійні удари по російських складах боєприпасів, об'єктах оборонної промисловості та нафтогазовій інфраструктурі часом порушували здатність Росії забезпечувати передові підрозділи та посилювали зростання вартості війни проти України.

Варто згадати і за блискучий прорив кордону з Курською областю у серпні 2024 року, який змусив російське командування перекидати війська з інших напрямків для оборони регіону.

Єдиною нещодавньою військовою операцією, яку Путін відзначив на "день побєди", було відбиття українського рейду в Курську область. Путін подякував і відзначив північнокорейських військових під час параду 9 травня.

Проте росіяни замовчали той факт, що Путін спочатку поставив завдання відновити контроль над регіоном до середини жовтня 2024 року і неодноразово переносив дедлайн, віддаючи перевагу наступальним операціям у Донецькій області. Так, Курську область було "звільнено" лише 26 квітня. Саме "звільнення" теж залишається під питанням, адже українські сили продовжують діяти у Курській області. Так, вони нещодавно просунулися у районі населеного пункту Тьоткіно.