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Геополитика Ближний Восток Будут ли встречи с Россией с глазу на глаз: WP приоткрыло детали переговоров в Саудовской Аравии
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Будут ли встречи с Россией с глазу на глаз: WP приоткрыло детали переговоров в Саудовской Аравии

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • В Саудовской Аравии состоятся непрямые переговоры России и Украины при посредничестве США, сосредоточены на прекращении огня.
  • Переговоры также будут касаться поставок зерна, а участники будут находиться в отдельных комнатах, используя посредников для обмена сообщениями.
  • Эти переговоры будут напоминать "челночную дипломатию", где представители не будут встречаться лицом к лицу.
Переговоры в Саудовской Аравии - Геополитика
Переговори у Саудівській Аравії / фото з відкритих джерел

Вскоре в Саудовской Аравии состоятся непрямые переговоры России и Украины. Они пройдут при посредничестве США и будут сосредоточены на прекращении огня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Украина и Россия не будут встречаться лицом к лицу

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, переговоры при посредничестве США будут сосредоточены на прекращении огня в Черном море. Кроме этого, они будут касаться поставок зерна через, что было частью предыдущего соглашения, которое заключили летом 2022 года.

Участники переговоров будут в отдельных комнатах, полагаясь на посредников, которые будут переносить сообщения туда-сюда. То есть представители России и Украины не будут встречаться лицом к лицу.

Это будут косвенные переговоры... что-то вроде челночной дипломатии в отеле,
– сказал спецпредставитель Кит Келлог.

Российскую делегацию в Эр-Рияде возглавит сенатор по иностранным делам Григорий Карасин и высокопоставленный советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Украину будут представлять министр обороны Рустем Умеров и Павел Палиса, заместитель главы Офиса президента. Также Зеленский отмечал, что в состав делегации войдут эксперты по энергетике и "люди, которые глубоко разбираются в портовой инфраструктуре".

Кстати, в МИД заявили, что к переговорам в Саудовской Аравии Киев относится как к двусторонним украинско-американским переговорам. Их рассматривают как технических раунд, а не политический. Там будут обсуждаться детали и имплементации решений, которые на политическом уровне уже приняты.