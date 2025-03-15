Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережу Трампа.

Дивіться також Замороження чи закінчення війни за 100 днів: хто такий Кіт Келлог і який план готує Україні

Що змінилося для Келлога та України

Відтепер генерал Келлог буде спеціальним посланником в Україні, який безпосередньо спілкуватиметься із Зеленським. Трамп також назвав причини свого рішення.

Я радий повідомити вам, що генерала Кіта Келлога призначено спеціальним посланником в Україні. Генерал Келлог, високоповажний військовий експерт, безпосередньо працюватиме з президентом Зеленським та українським керівництвом. Він добре їх знає, і вони мають дуже добрі робочі стосунки. Вітаємо генерала Келлога!



Повідомлення Трампа про призначення Келлога / Скриншот