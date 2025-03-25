Украина и Соединенные Штаты Америки провели двусторонние технические консультации в Рияде, которые были сосредоточены на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении наших пленных и детей.

Выполняя задание Президента Украины, мы продолжаем работать над приближением справедливого мира и обеспечением безопасности для нашего государства. Эта встреча - логическое продолжение успешных консультаций с США в Джидде. Никто больше украинцев не стремится к справедливому миру, наша позиция остается честной, прозрачной и последовательной.

Ключевые результаты:

1. Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Важно! Украинская сторона подчеркивает: перемещение Россией своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае, Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту.

2. Все стороны договорились внедрить договоренности Президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

3. Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей.

4. Все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и длительного мира.

5. США подтвердили свою поддержку в помощи осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильно вывезенных украинских детей.

Для эффективного внедрения договоренностей, важно проведение как можно скорее дополнительных технических консультаций для согласования всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей.