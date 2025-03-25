Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.Live".

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Как британское СМИ напомнило Трампу об Украине

На обложке приведен призыв: "Мистер Трамп, проснитесь! Жертвы – это украинцы!" Таким образом в издании напомнили президенту США, что его заявления в духе "россияне тоже страдают" по меньшей мере некорректны.

Daily Expres обратилась к Трампу / "Новости.Live"

Журналист этого СМИ Джон Мароне был в Киеве, когда россияне ударили "Шахедами" по столице. Тогда погибли отец и его 5-летняя дочь.

Медийщик описал, как провел бессонную ночь в тревоге за собственную дочь. Ведь несколько раз "Шахеды" подлетали опасно близко, и он был готов бежать с ребенком в коридор.

Обратите внимание! Киевлянка, которая пережила прямое попадание "Шахеда" в дом, поделилась советами, что делать до и во время атаки. Ряд мелочей может спасти жизнь, если позаботиться о них заранее.

Мароне возмущен пророссийскими заявлениями Уиткоффа о его доверии к Путину, которые прочел на следующий день.

Мой страх прошлой ночи сменяется гневом и отвращением. Мистер Трамп, вы должны проснуться и осознать жестокое убийство невинных мирных жителей россиянами, которое происходит здесь. Мы – жертвы,

– написал он.

Тем временем в Америке считают, что перемирие продолжается. А Россия ежедневно убивает сотни украинцев.