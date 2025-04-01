Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун. За його словами, найближчими місяцями стане зрозуміло, чи це дійсно так.

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Росія хоче отримати більше можливостей

Максим Джигун зазначив, що економісти дають різні оцінки щодо стану російської економіки. Є частина засекреченої інформації з боку Росії. Наразі росіяни навчилися маневрувати в умовах війни, однак яким є реальний стан економіки Росії – сказати дуже складно.

До слова, The Wall Street Journal пише, що перемир'я стане критичним ударом по економіці Росії. Річ у тім, що потягом війни величезні витрати ворога на військові потреби підтримували виробництво і приглушували вплив санкцій. Економіка Росії стала залежати від війни в плані робочих місць, зарплат і зростання.

Але повернутися до життя, яке було до війни, росіянам точно не вдасться. Це питання втрат на десятиліття. Ті економічні зсуви через перехід на військові рейки та економічні втрати матимуть дуже негативний вплив.

По військовому компоненту також бачимо просідання. Запасів важкої артилерії, танків дуже обмаль в Росії. Складається іноді відчуття, що зараз Росія вдається до останнього зі свого боку штурму інформаційного, політичного, дипломатичного, аби отримати якомога більше можливостей і перемог перед тим, як йти дійсно на перемир'я,

– припустив політолог.

Партнер консалтингової компанії Good Politics додав, що найближчими місяцями стане відомо, чи це дійсно так. Можливо, можна буде зробити якісь висновки до 20 квітня, перед Великоднем. Зокрема, можна буде зрозуміти риторику США, чи готові вони витягувати Росію з ізоляції, чи готові продовжувати тиск на країну-агресорку.