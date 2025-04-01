Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 1 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что заявил Лавров о переговорах

Сергей Лавров анонсировал вторую встречу российской и американской делегации.

Готовится вторая встреча России и США,

– заявил он.

По его словам, России на восстановление "Черноморской инициативы" нужны не обещания, а конкретные дела. Глава вражеского дипломатического ведомства сказал, что американцы сейчас изучают предложения российской стороны.

Напомним, согласно российскому заявлению по итогам последних переговоров России и США в Эр-Рияде, обе страны договорились о реализации "Черноморской инициативы" для обеспечения безопасности судоходства.

Сообщалось, что США якобы снимут санкции с Россельхозбанка и других финансовых организаций, способствуя восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.

К слову, также российский министр заявил, что с Белоусовым рассказал Путину о несоблюдении Украиной договоренности на перемирие относительно ударов по энергоинфраструктуре.