Пенсії прокурорам зменшили

Документ передбачає, що пенсія за вислугу років надаватиметься лише після звільнення з органів прокуратури, передає 24 Канал з посиланням на представника Кабміну у ВРУ Тараса Мельничука.

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Також пропонується, щоб розмір пенсії переглядався з урахуванням зростання доходів населення та інфляції. Крім того, зміни до пенсійного законодавства для прокурорів та силовиків мають ухвалюватися виключно окремим законом.

Раніше, 26 березня, Верховна Рада не змогла ухвалити в першому читанні законопроєкт про зниження пенсій прокурорам, однак направила його на повторний розгляд – відповідне рішення підтримали 229 депутатів.

Крім того, під час ухвалення бюджету на 2025 рік парламентарі виключили норму про підвищення зарплат прокурорам.

Зауважте! Попри початкову підтримку бюджетним комітетом збільшення окладів на третину, депутати врешті затвердили правку, яка скасовувала виділення додаткових 3 мільярдів гривень на це підвищення.