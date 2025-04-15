Пенсии прокурорам уменьшили
Документ предусматривает, что пенсия за выслугу лет будет предоставляться только после увольнения из органов прокуратуры, передает 24 Канал со ссылкой на представителя Кабмина в ВРУ Тараса Мельничука.
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Также предлагается, чтобы размер пенсии пересматривался с учетом роста доходов населения и инфляции. Кроме того, изменения в пенсионное законодательство для прокуроров и силовиков должны приниматься исключительно отдельным законом.
Ранее, 26 марта, Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект о снижении пенсий прокурорам, однако направила его на повторное рассмотрение – соответствующее решение поддержали 229 депутатов.
Кроме того, при принятии бюджета на 2025 год парламентарии исключили норму о повышении зарплат прокурорам.
Заметьте! Несмотря на первоначальную поддержку бюджетным комитетом увеличения окладов на треть, депутаты в конце утвердили правку, которая отменяла выделение дополнительных 3 миллиардов гривен на это повышение.