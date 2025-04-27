Кто может восстановить утраченную пенсию в Украине
Пенсионеры, которые временно находятся за рубежом, имеют право получить свою пенсию из Украины, даже если не получали ее несколько лет, при условии выполнения определенных требований, сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области, передает 24 Канал.
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По действующему законодательству, компенсацию за неполученную пенсию можно получить только в случае, если гражданин не получал выплаты по собственной вине. Поэтому граждане, которые длительное время находились за границей и не получали пенсию, могут восстановить выплаты, обратившись в ПФУ с соответствующим заявлением.
Важно! Максимальный срок для возврата пенсии составляет три года с момента подачи обращения в Пенсионный фонд.
Как выплачивают неполученную пенсию
Задолженность за пенсию выплачивается следующим образом:
- Единовременная выплата части пенсии, но не более чем за 12 месяцев.
- Остальная сумма выплачивается ежемесячно равными частями, которые не превышают размер месячной пенсии.
Для получения пенсии за прошлый период необходимо иметь право на пенсию согласно украинскому законодательству, подать заявление в ПФУ, предоставив все необходимые документы, и соблюдать требования, предусмотренных законодательством.