Кто может восстановить утраченную пенсию в Украине

Пенсионеры, которые временно находятся за рубежом, имеют право получить свою пенсию из Украины, даже если не получали ее несколько лет, при условии выполнения определенных требований, сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области, передает 24 Канал.

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По действующему законодательству, компенсацию за неполученную пенсию можно получить только в случае, если гражданин не получал выплаты по собственной вине. Поэтому граждане, которые длительное время находились за границей и не получали пенсию, могут восстановить выплаты, обратившись в ПФУ с соответствующим заявлением.

Важно! Максимальный срок для возврата пенсии составляет три года с момента подачи обращения в Пенсионный фонд.

Как выплачивают неполученную пенсию

Задолженность за пенсию выплачивается следующим образом:

Единовременная выплата части пенсии, но не более чем за 12 месяцев.

Остальная сумма выплачивается ежемесячно равными частями, которые не превышают размер месячной пенсии.

Для получения пенсии за прошлый период необходимо иметь право на пенсию согласно украинскому законодательству, подать заявление в ПФУ, предоставив все необходимые документы, и соблюдать требования, предусмотренных законодательством.