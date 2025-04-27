Хто може відновити втрачену пенсію в Україні

Пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном, мають право отримати свою пенсію з України, навіть якщо не отримували її кілька років, за умови виконання певних вимог, повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області, передає 24 Канал.

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За чинним законодавством, компенсацію за неотриману пенсію можна отримати лише у випадку, якщо громадянин не отримував виплати через власну провину. Тому громадяни, які тривалий час перебували за кордоном і не отримували пенсію, можуть відновити виплати, звернувшись до ПФУ з відповідною заявою.

Важливо! Максимальний термін для повернення пенсії становить три роки з моменту подачі звернення до Пенсійного фонду.

Як виплачують неотриману пенсію

Заборгованість за пенсію виплачується наступним чином:

Одноразова виплата частини пенсії, але не більше ніж за 12 місяців.

Решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, які не перевищують розмір місячної пенсії.

Для отримання пенсії за минулий період необхідно мати право на пенсію згідно з українським законодавством, подати заяву до ПФУ, надавши всі необхідні документи, та дотримуватись вимог, передбачених законодавством.