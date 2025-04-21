Как получать польскую пенсию
Страховой стаж, приобретенный в Украине, учитывается при назначении пенсии в Польше, передает 24 Канал со ссылкой на издание In Poland.
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Основные условия для получения польской пенсии:
Пенсионный возраст – 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин.
Страховой стаж – минимум 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. В польский стаж могут засчитываться годы, отработанные в Украине.
Взносы – обязательным условием является уплата страховых взносов в польский пенсионный фонд (ZUS).
Легальное пребывание – нужно иметь подтверждение легального проживания в Польше.
Выплаты – украинцы могут получать пенсии одновременно из Польши и Украины. Размер выплат рассчитывается пропорционально стажу, приобретенного в каждой стране.
Украинцы могут получать пенсии одновременно из обеих стран. Выплаты будут пропорционально распределены в зависимости от стажа в каждой стране.
Какой размер пенсии
Минимальная пенсия в Польше в 2025 году составляет 1 780,96 злотых брутто. После индексации в марте 2025 года она выросла до 1 884,61 злотых брутто.
Если общая сумма украинской и польской пенсий ниже минимальной польской пенсии, ZUS может выплатить доплату до этого уровня.
Как подать заявку
Заявление на пенсию можно подать лично в отделении ZUS или через Платформу электронных услуг ZUS (PUE ZUS).
Обратите внимание! Необходимо предоставить документы, подтверждающие трудовой стаж в Украине и Польше, а также документы, подтверждающие легальное пребывание в Польше.