Как получать польскую пенсию

Страховой стаж, приобретенный в Украине, учитывается при назначении пенсии в Польше, передает 24 Канал со ссылкой на издание In Poland.

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Основные условия для получения польской пенсии:

Пенсионный возраст – 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин.

Страховой стаж – минимум 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. В польский стаж могут засчитываться годы, отработанные в Украине.

Взносы – обязательным условием является уплата страховых взносов в польский пенсионный фонд (ZUS).

Легальное пребывание – нужно иметь подтверждение легального проживания в Польше.

Выплаты – украинцы могут получать пенсии одновременно из Польши и Украины. Размер выплат рассчитывается пропорционально стажу, приобретенного в каждой стране.

Украинцы могут получать пенсии одновременно из обеих стран. Выплаты будут пропорционально распределены в зависимости от стажа в каждой стране.

Какой размер пенсии

Минимальная пенсия в Польше в 2025 году составляет 1 780,96 злотых брутто. После индексации в марте 2025 года она выросла до 1 884,61 злотых брутто.

Если общая сумма украинской и польской пенсий ниже минимальной польской пенсии, ZUS может выплатить доплату до этого уровня.

Как подать заявку

Заявление на пенсию можно подать лично в отделении ZUS или через Платформу электронных услуг ZUS (PUE ZUS).

Обратите внимание! Необходимо предоставить документы, подтверждающие трудовой стаж в Украине и Польше, а также документы, подтверждающие легальное пребывание в Польше.