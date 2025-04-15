Кто имеет право на доплату по возрасту
Доплату по возрасту получают пенсионеры старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой ПФУ.
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Также важные требования для получения этой доплаты таковы:
- лицо получает пенсию по возрасту;
- пенсионер имеет общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен.
Обратите внимание! Под общей пенсионной выплатой имеется в виду пенсия со всеми доплатами.
Какая сейчас эта доплата:
- для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно доплата составляет – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- для тех, кто старше 80 лет – 570 гривен.
Как получить доплату по возрасту
Доплата по возрасту начисляется автоматически. То есть обращаться в ПФУ для ее получения не нужно.
Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена полностью, а пропорционально этому количеству дней,
– сообщает Пенсионный фонд.
Заметьте! Такая доплата к пенсии не суммируется, а только растет после достижения определенной возрастной границы. Например, в 76 лет лицо получит 456 гривен, а не – 300+456 гривен.