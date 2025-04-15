Кто имеет право на доплату по возрасту

Доплату по возрасту получают пенсионеры старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой ПФУ.

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Также важные требования для получения этой доплаты таковы:

лицо получает пенсию по возрасту;

пенсионер имеет общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен.

Обратите внимание! Под общей пенсионной выплатой имеется в виду пенсия со всеми доплатами.

Какая сейчас эта доплата:

для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно доплата составляет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

для тех, кто старше 80 лет – 570 гривен.

Как получить доплату по возрасту

Доплата по возрасту начисляется автоматически. То есть обращаться в ПФУ для ее получения не нужно.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена полностью, а пропорционально этому количеству дней,

– сообщает Пенсионный фонд.

Заметьте! Такая доплата к пенсии не суммируется, а только растет после достижения определенной возрастной границы. Например, в 76 лет лицо получит 456 гривен, а не – 300+456 гривен.