Кто из пенсионеров сможет получить эту помощь

Доплата от ООН предоставляется пенсионерам, проживающих в зоне активных боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Также критериями для получения этой помощи являются:

пенсионер не получал денежную помощь от международных организаций с 1 марта 2023 года;

выплаты пенсионера менее 3 250 гривен.

Средства выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой Укрпочты,

– отмечает Минсоцполитики.

Размер этой помощи рассчитывается индивидуально. Оплата составляет разницу между 3 250 и суммой пенсии. Например, пенсионная выплата лица – 2 500 гривен. Соответственно, доплата составляет 750 гривен.

Оформлять такую доплату не нужно. Она автоматически добавляется к пенсии, если лицо подпадает под указанные критерии.

Обратите внимание! Если пенсионер прекратил соответствовать хоть одному из указанных критериев, выплата доплаты прекращается.