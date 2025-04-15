Что происходит с индустрией бриллиантов

Дело в том, что поставки через торговый центр Антверпена сократились до примерно одной седьмой от обычного уровня, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Широкомасштабные тарифы Трампа включают 10% пошлину на импорт бриллиантов, а также предложенные переменные "репрессивные" сборы в зависимости от страны происхождения. Однако многие другие минералы, в частности золото и медь, исключены из этих мер.

Хотя Белый дом "приостановил" действие репрессивных тарифов на 90 дней, базовая пошлина в 10% уже вступила в силу и остается в силе. Такая неопределенность охладила рынок драгоценных камней, в частности индийскую индустрию огранки.

Обратите внимание! США – крупнейший потребитель бриллиантов в мире, на них приходится около половины мирового спроса. Но страна не имеет собственных бриллиантовых шахт и вынуждена импортировать все камни.

Бриллиантовая отрасль уже переживала тяжелые годы

Поставки бриллиантов из Антверпена, одного из самых активных центров торговли камнями наряду с Дубаем, "остановились" после объявления Трампом новых глобальных тарифов. Такое заявление сделала Карен Рентместерс, глава Антверпенского бриллиантового центра.

Согласно ее словам, что включение бриллиантов в перечень товаров, подпадающих под пошлины, "не имеет смысла", и сравнила потрясения в индустрии с теми, которые вызвала пандемия коронавируса. Она также добавила, что ежедневные поставки составляют лишь седьмую часть от нормального объема.

Это разрушает индустрию. Все буквально остановилось,

– сказала Карен Рентместерс.

Бриллиантовая отрасль уже пережила несколько тяжелых лет. Причиной стали пандемия и конкуренция со стороны синтетических камней.

Какой путь имеет бриллиант? Обычный бриллиант многократно пересекает границы – между странами-производителями (например Ботсвана), торговыми центрами (например, Дубай) и центрами огранки в Индии. Единственный этап цепочки поставок, происходящий в США м это сертификация. Крупнейшее в мире сертификационное учреждение, Gemological Institute of America (GIA), расположено в Калифорнии и насчитывает 3 200 работников.

Важно! По состоянию на сейчас привычный процесс пересылки бриллиантов в США для сертификации оказался под угрозой.

Что сообщают в компаниях

Мировая торговая война, по прогнозам аналитиков, ударит по общему спросу на бриллианты, который только начал оправляться. В частности Индия, где обрабатывается более 90% мировых бриллиантов, может пострадать особенно сильно.

Anglo American, которая владеет De Beers, за последние два года снизила оценку стоимости бриллиантового гиганта на 4,5 миллиарда долларов из-за сложных рыночных условий. Компания готовится к первичному публичному размещению акций De Beers позже в этом году.

Signet Jewelers – крупнейший в мире ритейлер бриллиантовых украшений – также сталкивается с проблемами из-за тарифов. 4 апреля компания сообщила своим поставщикам, что не будет покрывать расходы на пошлины по уже оформленным заказам, и потребует от них оплатить эти сборы.

Заметьте! В письме, которое видел Financial Times, Signet также призвала поставщиков как можно скорее доставить имеющиеся заказы в США, "с акцентом на апрель и май".