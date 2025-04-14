Скажем, вернуть предприятия обратно в Америку вряд ли получится – из-за того, что после выселения мигрантов выросла стоимость труда. Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук и председатель Adventer Group Андрей Длигач.

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Как торговые войны обернулись против Трампа

Как отметил Андрей Длигач, цели Трампа остаются непонятными. Никто не знает, чего он на самом деле хочет. И возникает вопрос: знает ли сам Трамп, чего хочет. Введенные новые тарифы не способствовали ни росту экономики, ни возвращению производств в США.

Заводы обычно размещаются там, где доступны дешевые энергоносители, рабочая сила и удобные условия для экспорта. Из этого списка США могут предложить разве что дешевую энергию – результат действий администрации Трампа в первые месяцы его президентства. Однако этого явно недостаточно для масштабной релокации производства.

Для переноса заводов в США нужен доступ к человеческому капиталу. Но из-за жесткой миграционной политики и выселения мигрантов стоимость труда выросла. Уже сегодня десятки заводов не могут набрать достаточное количество работников – следствие решений, принятых еще во время первой каденции Трампа в 2018 году, когда началась частичная релокация предприятий.

Обратите внимание! Напряжение в торговле между США и Китаем набирает обороты, и поэтому под ударом оказываются крупные американские компании, которые тесно связаны с китайским рынком – например Apple, Tesla, Boeing, Nike или Starbucks.

Еще одна проблема – ограниченные возможности для экспорта. США продают лишь около 20% мирового ВВП. Для примера, Китай импортирует из Америки всего 14% товаров. Даже с учетом реэкспорта через Мексику и Вьетнам эта цифра может достигать 25%, но это все равно далекий от идеала показатель.

Если США начали торговую войну с другими странами, те в ответ вводят собственные тарифы. Это автоматически снижает конкурентоспособность американских товаров на внешних рынках.

В таких условиях логичнее размещать производства в странах, которые сохраняют нормальные торговые отношения с миром,

– отметил Длигач.

Размещение заводов, скажем, в Индии сейчас значительно выгоднее и эффективнее производства в США. Поэтому реальная масштабная релокация выглядит маловероятной.

По мнению доктора экономических наук, Соединенные Штаты могут столкнуться с девальвацией доллара. Трамп сделает все возможное, чтобы обесценить государственный долг. Но это очень рискованная стратегия, которая может привести к оттоку инвестиций из США – от доллара к другим валютам.