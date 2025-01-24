Об этом пишет AFP, ссылаясь на пресс-секретаря Дональда Трампа, сообщает 24 Канал.

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Депортация нелегальных мигрантов в США

Власти США арестовали 538 нелегальных мигрантов и депортировали сотни во время массовой операции всего за несколько дней работы второй администрации президента Дональда Трампа, о чем сообщила его пресс-секретарь вечером в четверг.

Администрация Трампа арестовала 538 нелегальных иммигрантов-преступников, заявила Каролайн Ливитт в заметке в соцсети X, добавив, что "сотни" были депортированы военными самолетами.

Самая масштабная операция по депортации в истории продолжается. Обещания сделаны. Обещания соблюдены,

– добавила она.

Добавим, что в Reuters сообщали, что иммиграционные агенты США задержали мигрантов без документов, а также американских граждан во время рейда в Ньюарк, штат Нью-Джерси, на рабочем месте в четверг, который, по словам мэра города, включал задержание военного ветерана, а также нарушение прав людей.

Указывается, что рейд в самом густонаселенном городе Нью-Джерси произошел после обещания Трампа депортировать миллионы иммигрантов, находящихся в США нелегально.

Во время рейда агенты иммиграционной и таможенной службы (ICE) не смогли предъявить ордер. Они задержали "резидентов без документов, а также граждан", говорится в заявлении мэра Раса Бараки.

Кроме этого, Барака сказал, что среди задержанных людей был ветеран американской армии, "который пострадал от того, что офицеры поставили под сомнение законность его военной документации".

В заявлении представитель ICE сказал, что агенты "могут встретиться с гражданами США во время полевых работ и могут потребовать идентификации, чтобы установить личность, как это было во время целенаправленной операции принуждения на рабочем месте сегодня в Ньюарке".

Барака заявил, что рейд нарушил права граждан согласно Конституции США. "Ньюарк не будет стоять в стороне, пока людей незаконно терроризируют", – сказал он.

Ни мэр, ни ICE не назвали названия предприятия, на которое был проведен рейд.