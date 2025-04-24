Кто может потерять пенсии за 3 месяца

Но если обратиться за пенсией по истечении трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, то выплата назначается со дня обращения, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение за пенсией произошло не позднее трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста,

– говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда.

Однако в случае обращения за пенсией по истечении трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста, эта пенсия назначается уже со дня обращения. То есть человек может потерять выплаты за предыдущие три месяца.

Обратите внимание! Например, если человек достиг 60 лет 20 февраля, то документы нужно подать до 20 мая. В таком случае пенсия будет назначена с 20 февраля. А если заявление подать 21 мая, то начисление пенсии начнется с этой даты.

Кому в Украине назначают пенсии

Получить пенсии в Украине можно при следующих обстоятельствах:

по возрасту – со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;

по инвалидности – со дня установления инвалидности;

в связи с потерей кормильца – со дня, следующего за днем смерти кормильца;

за выслугу лет – со дня, следующего за днем увольнения с работы, которая дает право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Важно! Пенсия по возрасту, назначаемая автоматически (без обращения лица), назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.