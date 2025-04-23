Кому пересчитают пенсии в апреле

В апреле перерасчет выплат коснется 630 тысяч работающих пенсионеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины С 1 апреля автоматически проиндексируем выплаты для почти 630 тысяч работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем.

Как сообщает ПФУ, под перерасчет попадают:

Лица, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа. Для них определяется самый выгодный вариант перерасчета. То есть, с досчетом новоприобретенного стажа или стажа и зарплаты после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Граждане, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, одновременно прошло не менее 2 календарных лет. Для них увеличение выплат происходит только с учетом вновь приобретенного страхового стажа.

При проведении указанного перерасчета страховой стаж и заработная плата учитываются по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования,

– отмечает ПФУ.

То есть, сумма увеличения определяется индивидуально и зависит от обстоятельств.

Обратите внимание! Пересчитанные апрельские пенсии поступят без задержек с 4 по 25 число месяца.