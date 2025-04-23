Как изменится тариф на газ с 1 мая

"Нафтогаз" утвердил, что нынешний тариф будет действовать до 30 апреля 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

Читайте также Ситуация меняется: что происходит со злотым после 20 апреля

Роман Чумак Руководитель Группы "Нафтогаз" Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях.

Это решение принято с учетом моратория на повышение цен на природный газ, действующего сейчас.

Мы благодарны каждому клиенту, кто своевременно рассчитывается за потребленный газ. Это помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны в условиях постоянных вражеских атак на инфраструктуру,

– говорит Чумак.

Обратите внимание! Сейчас "Нафтогаз" обслуживает примерно 12,5 миллионов украинских семей.

Какой тариф на газ для населения будет после отопительного сезона

Нынешний тариф на газ составляет – 7,96 гривны за кубометр. То есть, он будет таким и в дальнейшем.

Часть украинских потребителей обслуживают другие компании. У них тарифы иные.

Заметьте! Доставка газа оплачивается отдельно.