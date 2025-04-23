Как изменился официальный курс злотого в Украине 23 апреля
Официальный курс злотого, по состоянию на 23 апреля, составляет – 11,15 гривны (-2 копейки, по сравнению с 22 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Курс злотого в банках и обменниках
Средний банковский курс злотого, как сообщает "Минфин", сейчас изменился следующим образом:
- покупка – 10,55 гривны за злотый (без изменений, по сравнению с 22 апреля);
- продажа – 11,25 гривны за злотый (без изменений).
В обменниках, в свою очередь, средний курс изменился так:
- покупка – 10,88 гривны за злотый (+3 копейки);
- продажа – 11,05 гривны за злотый (без изменений).
Какая сумма нужна, чтобы купить 100 злотых сегодня
- чтобы купить 100 злотых в банке сегодня, нужно иметь примерно – 1 125 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо уже – 1 105 гривен.
Сколько гривен можно выручить за 100 злотых сегодня
- если сдавать 100 злотых в банк, можно получить примерно – 1 055 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, есть возможность получить ориентировочно – 1 088 гривен.