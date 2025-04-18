Какой официальный курс злотого сейчас

По состоянию на 18 апреля, официальный курс злотого составляет – 10,99 гривны (+9 копеек, по сравнению с 17 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой курс злотого в банках и обменниках сегодня

В банках средний курс злотого по данным "Минфина", такой:

покупка – 10,60 гривны за злотый (+15 копеек);

продажа – 11,20 гривны за злотый (+7 копеек).

В обменниках средний курс изменился следующим образом:

покупка – 10,77 гривны за злотый (+2 копейки);

продажа – 10,90 гривны за злотый (+5 копеек).

За сколько сегодня можно купить 100 злотых

чтобы приобрести 100 злотых в банке сегодня, нужно иметь примерно – 1 120 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике уже необходимо иметь ориентировочно – 1 090 гривен.

Сколько можно получить при обмене 100 злотых сегодня

при сдаче 100 злотых сегодня в банке, можно выручить примерно – 1 060 гривен;

а вот если сдавать 100 злотых в обменнике, можно получить в среднем – 1 077 гривен.

Обратите внимание! Курс может меняться, в зависимости от места обмена.