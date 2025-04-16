Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на 16 апреля, официальный курс злотого в Украине достиг 10,88 гривны (-9 копеек, по сравнению с 15 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс в банках и обменниках

В банках средний курс злотого, по данным "Минфина", изменился так:

покупка – 10,30 гривны за злотый (-15 копеек);

продажа – 11,15 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках, в свою очередь, ситуация следующая:

покупка – 10,70 гривны за злотый (-5 копеек);

продажа – 10,85 гривны за злотый (без изменений).

Сколько надо потратить, чтобы купить 100 злотых сегодня

чтобы купить 100 злотых в банке, сегодня нужно потратить примерно – 1 115 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо уже ориентировочно – 1 085 гривен.

Сколько можно выручить за сдачу 100 злотых сейчас