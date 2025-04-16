Офіційний курс злотого в Україні
Станом на 16 квітня, офіційний курс злотого в Україні сягнув 10,88 гривні (-9 копійок, порівняно з 15 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс у банках та обмінниках
У банках середній курс злотого, за даними "Мінфіну", змінився так:
- купівля – 10,30 гривні за злотий (-15 копійок);
- продаж – 11,15 гривні за злотий (без змін).
В обмінниках, своєю чергою, ситуація така:
- купівля – 10,70 гривні за злотий (-5 копійок);
- продаж – 10,85 гривні за злотий (без змін).
Скільки треба витратити, щоб купити 100 злотих сьогодні
- щоб купити 100 злотих у банку, сьогодні потрібно витратити приблизно – 1 115 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику необхідно уже орієнтовно – 1 085 гривень.
Скільки можна виручити за здачу 100 злотих зараз
- якщо здавати 100 злотих у банку, сьогодні можна виручити приблизно – 1 030 гривень;
- а от при здачі 100 злотих в обмінник необхідно мати уже – 1 070 гривень.