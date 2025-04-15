Как изменился официальный курс злотого в Украине

Официальный курс злотого в Украине, по состоянию на 15 апреля составляет – 10,97 гривны (+5 копеек, по сравнению с 14 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой сейчас курс злотого в банках и обменниках

По данным "Минфина", сегодня курс злотого в банках и обменниках Украины таков:

в банке средний курс покупки составляет – 10,45 гривны за злотый (+15 копеек), продажи – 11,15 гривны за злотый (+5 копеек);

средний курс покупки составляет – 10,45 гривны за злотый (+15 копеек), продажи – 11,15 гривны за злотый (+5 копеек); а вот в обменниках, в свою очередь, курс покупки – 10,75 гривны за злотый (без изменений), продажи – 10,85 гривны за злотый (-5 копеек).

Сколько нужно гривен, чтобы купить 100 злотых сегодня

для приобретения 100 злотых в банке сегодня необходимо иметь в среднем – 1 105 гривен;

чтобы купить 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 085 гривен.

Сколько можно получить при сдаче 100 злотых 15 апреля