Какой официальный курс злотого сейчас

14 апреля официальный курс злотого составляет – 10,92 гривны (+15 копеек, по сравнению с 11 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках

Как сообщает "Минфин", сегодня курс злотого в банках и обменниках Украины изменился так:

средний курс покупки в банке составляет сегодня – 10,30 гривны за злотый (-13 копеек), продажи – 11,10 (+2 копейки);

в обменниках, в свою очередь, в – 10,75 гривны за злотый (+6 копеек), продажи – 10,90 (+5 копеек).

Какую сумму нужно иметь, чтобы купить 100 злотых 14 апреля

чтобы приобрести 100 злотых в банке, нужно иметь ориентировочно – 1 110 гривен;

чтобы купить 100 злотых в обменнике, необходимо будет иметь уже примерно – 1 090 гривен.

Сколько гривен сегодня дадут за 100 злотых