Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на 11 апреля, официальный курс злотого в Украине составляет – 10,77 гривны (+17 копеек, по сравнению с 10 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках

По данным "Минфина" в банках средний курс злотого 11 апреля изменился так:

средний банковский курс покупки – 10,43 гривны за злотый (+5 копеек);

продажи – 11,08 (+5 копеек).

А вот в обменниках ситуация изменилась так:

покупка – 10,69 гривны за злотый (+4 копейки);;

продажа – 10,85 (без изменений).

Сколько нужно гривен, чтобы купить 100 злотых сегодня

чтобы приобрести 100 злотых в банке, сегодня нужно в среднем иметь – 1 108 гривен;

для покупки 100 злотых в обменнике необходимо ориентировочно – 1 085 гривен.

Какую сумму гривен можно получить, если обмениваешь 100 злотых 11 апреля