Офіційний курс злотого в Україні
Станом на 11 квітня, офіційний курс злотого в Україні складає – 10,77 гривні (+17 копійок, порівняно з 10 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках
За даними "Мінфіну" у банках середній курс злотого 11 квітня змінився так:
- середній банківський курс купівлі – 10,43 гривні за злотий (+5 копійок);
- продажу – 11,08 (+5 копійок).
А от в обмінниках ситуація змінилась так:
- покупка – 10,69 гривні за злотий (+4 копійки);;
- продаж – 10,85 (без змін).
Скільки потрібно гривень, щоб купити 100 злотих сьогодні
- аби придбати 100 злотих у банку, сьогодні потрібно в середньому мати – 1 108 гривень;
- для покупки 100 злотих в обміннику необхідно орієнтовно – 1 085 гривень.
Яку суму гривень можна отримати, якщо обмінюєш 100 злотих 11 квітня
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, потрібно мати приблизно – 1 043 гривень;
- а от при здачі 100 злотих в обміннику, є можливість виручити – 1 069 гривень.