Як змінився курс злотого в Україні

Станом на 9 квітня, офіційний курс злотого сягнув – 10,54 гривні (+5 копійок, порівняно з 8 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Фальшиві гроші знову в обігу: чи повернувся обсяг підроблених гривень на довоєнний рівень

Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

За даними "Мінфіну", сьогодні курс злотого в банках та обмінниках Україні такий:

середній банківський курс купівлі складає сьогодні – 10,38 гривні за злотий (+8 копійок), продажу – 11,02 (-3 копійки);

купівлі складає сьогодні – 10,38 гривні за злотий (+8 копійок), продажу – 11,02 (-3 копійки); а от середній курс покупки в обмінниках – 10,58 гривні за злотий (-3 копійки), продажу – 10,75 (-2 копійки).

Скільки треба витратити, аби купити 100 злотих 9 квітня

для придбання 100 злотих у банку сьогодні потрібно мати орієнтовно – 1 102 гривень;

а от для покупки 100 злотих в обміннику необхідно мати приблизно – 1 075 гривень.

Яку суму можна виручити при здачі 100 злотих сьогодні