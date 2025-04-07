Як змінився офіційний курс злотого

7 квітня офіційний курс злотого в Україні сягнув – 10,70 гривні (-23 копійки, порівняно з 4 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який зараз курс злотого у банках та обмінниках

Як свідчать дані "Мінфіну", станом на 7 квітня, курс злотого за вихідні змінився так:

середній банківський курс покупки сьогодні сягнув – 10,45 гривні за злотий (-5 копійок), продажу – 11,15 (+10 копійок);

покупки сьогодні сягнув – 10,45 гривні за злотий (-5 копійок), продажу – 11,15 (+10 копійок); а от середній курс покупки в обмінниках – 10,65 гривні за злотий (-8 копійок), продажу – 10,80 (-5 копійок).

Яку суму доведеться витратити на покупку 100 злотих 7 квітня

щоб придбати 100 злотих у банку сьогодні, потрібно витратити орієнтовно – 1 115 гривень;

а от, аби купити 100 злотих в обміннику, необхідно витратити в середньому – 1 080 гривень.

Скільки сьогодні можна виручити за здачу 100 злотих

якщо здавати 100 злотих у банку, можна отримати приблизно – 1 045 гривень;

при здачі 100 злотих в обміннику, можна виручити – 1 065 гривень.

Зверніть увагу! Курс може відрізнятися, залежно від установи, де відбувається обмін.