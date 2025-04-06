Який курс злотого до гривні сьогодні

Станом на 4 квітня, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,93 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Водночас у банках середній курс такий:

  • купівля відбувається за 10,50 гривні за злотий;
  • продаж – 11,05 гривні за злотий.

В обмінниках середній курс зараз такий:

  • купівля відбувається по курсу – 10,73 гривні за злотий;
  • продаж – 10,85 гривні за злотий.

Скільки потрібно віддати за 1 000 злотих сьогодні

  • Якщо купувати 1 000 злотих у банку, потрібно віддати в середньому близько 11 050 гривень;
  • Водночас при купівлі 1 000 злотих в обміннику можна витратити трохи менше – 10 850 гривень.

За скільки можна обміняти 1 000 злотих онлайн

Середній курс у платіжних системах такий:

  • якщо обмін валюти здійснюється через Visa, курс становить 10,14 гривні за злотий;
  • у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий.

Відповідно, при обміні 1 000 злотих можна отримати:

  • якщо обмін відбувається через Visa – 1 0 147 гривень;
  • відповідно через Mastercard – 10 147 гривень