Какой курс злотого к гривне сегодня

По состоянию на 4 апреля, НБУ установи курс, согласно которому 1 злотый равен 10,93 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

Читайте также Евро в банках рекордно подорожало

В то же время в банках средний курс таков:

покупка происходит по 10,50 гривны за злотый;

продажа – 11,05 гривны за злотый.

В обменниках средний курс сейчас такой:

покупка происходит по курсу – 10,73 гривны за злотый;

продажа – 10,85 гривны за злотый.

Сколько нужно отдать за 1 000 злотых сегодня

Если покупать 1 000 злотых в банке, нужно отдать в среднем около 11 050 гривен;

В то же время при покупке 1 000 злотых в обменнике можно потратить чуть меньше – 10 850 гривен.

За сколько можно обменять 1 000 злотых онлайн

Средний курс в платежных системах такой:

если обмен валюты осуществляется через Visa , курс составляет 10,14 гривны за злотый;

, курс составляет 10,14 гривны за злотый; у Mastercard курс составляет – 10,14 гривны за злотый.