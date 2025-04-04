Какой сейчас официальный курс злотого
По состоянию на 4 апреля, официальный курс злотого достиг 10,93 гривны (+25 копеек, по сравнению с 3 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках
По данным "Минфина" сегодня курс злотого вырос в отдельных сегментах рынка:
- 4 апреля средний банковский курс покупки достиг – 10,50 гривны за злотый (+17 копеек), продажи – 11,05 (+ 7 копеек);
- в то же время средний курс покупки в обменниках – 10,73 гривны за злотый (+7 копеек), продажи – 10,85 (+5 копеек).
Сколько необходимо потратить на покупку 100 злотых сегодня
- чтобы приобрести 100 злотых в банке, нужно потратить примерно 1 105 гривен;
- для покупки 100 злотых в обменнике необходимо иметь уже ориентировочно 1 085 гривен.
Какую сумму можно выручить, если обмениваешь 100 злотых
- если обменять 100 злотых в банке, можно получить примерно 1 050 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике можно выручить ориентировочно 1 073 гривен.