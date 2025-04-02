Официальный курс злотого 2 апреля
2 апреля НБУ официальный курс злотого в Украине составляет – 10,65 гривны (-7 копеек, по сравнению с 1 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злото в банках и обменниках
По данным "Минфина" со 2 апреля курс злотого в банках и обменниках изменился так:
- курс покупки злотого в банке в среднем достиг – 10,28 гривны за злотый (+3 копейки), продажи – 10,93 (-12 копеек);
- в обменниках средний курс покупки составляет – 10,65 гривны за злотый (-5 копеек), продажи – 10,80 (без изменений).
Обратите внимание! Курс отличается, зависимости от места, где происходит обмен валюты.
Во сколько обойдется покупка 100 злотых сегодня
- чтобы приобрести 100 злотых в банке, сегодня нужно потратить ориентировочно – 1 093 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо иметь примерно – 1 080 гривен.
Сколько дадут за 100 злотых 2 апреля
- если сдавать 100 злотых в банк, можно получить ориентировочно – 1 028 гривен;
- а вот при обмене 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить примерно – 1 065 гривен.