Как изменился официальный курс злотого в Украине
По состоянию на 1 апреля, официальный курс злотого в Украине составляет – 10,72 гривны (+2 копейки, по сравнению с 31 марта), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какой курс злотого в банке и обменниках
Данные "Минфина" показывают, что с 1 апреля курс злотого изменился следующим образом:
- средний курс покупки злотого в банке достиг – 10,25 гривны за злотый (без изменений), продажи – 11,05 (-5 копеек);
- а вот в обменниках средний курс покупки – 10,70 гривны за злотый (без изменений), продажи – 10,80 (без изменений).
Сколько нужно гривен, чтобы купить 100 злотых сегодня
- при покупке 100 злотых в банке, нужно потратить примерно – 1 105 гривен;
- для того, чтобы приобрести 100 злотых в обменнике, необходимо ориентировочно – 1 080 гривен.
Сколько гривен можно выручить за 100 злотых сегодня
- если обменивать 100 злотых в банке, можно выручить примерно 1 025 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить в среднем 1 070 гривен.
Обратите внимание! Курс может отличаться, в зависимости от финансового учреждения, где происходит обмен.