Як змінився офіційний курс злотого в Україні

Станом на 1 квітня, офіційний курс злотого в Україні складає – 10,72 гривні (+2 копійки, порівняно з 31 березня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який курс злотого в банку та обмінниках

Дані "Мінфіну" показують, що з 1 квітня курс злотого змінився таким чином:

середній курс купівлі злотого у банку сягнув – 10,25 гривні за злотий (без змін), продажу – 11,05 (-5 копійок);

сягнув – 10,25 гривні за злотий (без змін), продажу – 11,05 (-5 копійок); а от в обмінниках середній курс покупки – 10,70 гривні за злотий (без змін), продажу – 10,80 (без змін).

Скільки потрібно гривень, аби купити 100 злотих сьогодні

при покупці 100 злотих у банку, потрібно витратити приблизно – 1 105 гривень;

для того, щоб придбати 100 злотих в обміннику, необхідно орієнтовно – 1 080 гривень.

Скільки гривень можна виручити за 100 злотих сьогодні

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна виручити приблизно 1 025 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати в середньому 1 070 гривень.

Зверніть увагу! Курс може відрізнятися, залежно від фінансової установи, де відбувається обмін.